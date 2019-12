Abdoulaye Diaby begrijpt het niet: "Een enorme teleurstelling"

Het gaat niet goed met Sporting Lokeren. Dit weekend werd zwaar verloren van Westerlo (0-4). Niet alleen de supporters, maar ook sommige spelers zijn er het hart van in. Abdoulaye Diaby begrijpt het niet.

Abdoulaye Diaby is een jonge centrale verdediger uit Mali en hij kwam vorige zomer over van Antwerp. De laatste weken staat hij in de basis, omdat Filipovic voor enkele maanden geblesseerd is. Diaby is één van de weinige lichtpunten de laatste weken.

De Malinees is er het hart van in. "Het is een enorme teleurstelling. Ik begrijp het niet. Als we op verplaatsing spelen staat iedereen er en spelen we goed, maar thuis wil het precies niet lukken. De supporters zijn gefrustreerd, maar ook voor ons is het zeer frustrerend", aldus Diaby bij Proximus Sports.

Diaby weet niet waar het probleem ligt. "Op alle vlakken is het oké, want vorige week speelden we een sterke partij op het veld van Union. Toch zagen we er deze match niets meer van terug. We hebben nu nog acht matchen en we moeten er zo veel mogelijk van winnen als we de play-downs nog willen vermijden."