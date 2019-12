Galatasaray nam al contact op met Bolat: "In januari kan én mag ik bij een andere club tekenen"

Sinan Bolat is ook dit seizoen één van de sterkhouders van Antwerp FC. Met een aflopend contract begint de transfermolen rond de Turkse doelman opnieuw te draaien.

Dat was ook vorig seizoen het geval. Sinan Bolat wachtte op een aanbieding, maar koos er uiteindelijk voor om op de Bosuil te blijven. Vanaf januari is hij echter vrij om met geïnteresseerde clubs te praten.

“Er is al gesproken over een contractverlenging”, vertelt de 31-jarige goalie in Het Laatste Nieuws. “Maar het is te vroeg om te zeggen of ik hier volgend seizoen nog zal spelen. Al heb ik al meermaals aangegeven dat ik me goed voel bij Antwerp.”

De interesse van Galatasaray? Ik ga heus niet weg om elders tweede doelman te worden

En toch is het tussen de lijnen duidelijk dat Bolat nog op een laatste mooie kans hoopt. “Alles ligt open. Over een maand kan én mag ik bij een andere club tekenen. De interesse van Galatasaray? Ik ga heus niet weg om elders tweede doelman te worden.”