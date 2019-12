Genk-coach Wolf laat zich uit over inkomende en uitgaande transfers in januari en steekt de draak met Borges

Racing Genk kende een teleurstellende eerste seizoenshelft. Het heeft gelukkig wel nog play-off 1 in het vizier.

Op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Eupen van donderdag, toonde Hannes Wolf zich van zijn geestigste kant toen hem gevraagd werd op welke positie hij versterking wil.

“Twee nieuwe linksachters”, grapte de Duitser omdat -linksachter- Neto Borges naast hem zat. “Nee, ik ga het niet hebben over posities en namen.

Goede spelers vinden is niet evident in januari. Maar de club moet er op elk moment alles aan doen om een zo sterk mogelijke kern samen te stellen. Genk bewees in het verleden al sterk te zijn op de transfermarkt.”

Vreest Wolf voor het vertrek van één of meerdere sterkhouders? “Nee, daar ben ik niet bang voor. Ik heb geen signalen opgevangen dat er iemand zou willen vertrekken.”