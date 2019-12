Preud'homme over topper: "Gent speelt met vertrouwen: dat zag je tegen Club Brugge"

Standard krijgt donderdagavond AA Gent over de vloer. Voor beide teams is het de laatste opdracht voor de winterstop.

“Iedereen is speelklaar”, vertelde Michel Preud’homme met een cynisch lachje op de persconferentie vooraf. “Dat komt door de kerstmagie.” Preud’homme maakt pas woensdag de wedstrijdselectie bekend, maar wellicht ontbreken er dus een aantal namen.

“Ik verwacht een lastige wedstrijd tegen een heel sterk AA Gent. Ze spelen met veel vertrouwen, dat heeft iedereen kunnen zien tegen Club Brugge.”

Standard ging afgelopen weekend met de billen bloot tegen Waasland-Beveren. Preud’homme was er niet zeker van of de tweede helft de slechtste van het Luikse seizoen was.

“Daar heb ik nog niet echt bij stilgestaan. Maar als je beslist om terug te zakken, mag je geen doelpunt incasseren. We moesten ook meer doen in balbezit. Pas toen we op achterstand kwamen begonnen we weer te voetballen.”