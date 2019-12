Hans Vanaken verraste vriend en vijand door in Brugge te blijven afgelopen zomer: "Als het dan niet komt..."

Na zijn Gouden Schoen en de tweede titel van Profvoetballer van het Jaar was iedereen ervan overtuigd dat Hans Vanaken zijn transfer naar het buitenland zou versieren. Onder andere Ajax toonde interesse, maar uiteindelijk tekende Vanaken bij in Brugge.

Hans Vanaken verraste afgelopen zomermercato vriend en vijand door niet te vertrekken bij Club Brugge. In plaats daarvan kreeg de Gouden Schoen van 2018 een nieuw contract. "Ik luister pas als het concreet wordt", legt Vanaken uit in Het Nieuwsblad.

"Ik hoorde ook alles over Ajax, maar dat zou enkel concreter worden als Donny van de Beek zou vertrokken zijn. Als, als, als. Twee keer Profvoetballer van het Jaar, Gouden Schoen en een goed jaar... als het dan niet komt, dan komt het nooit. Ik voel me hier oprecht gelukkig en dat is ook de reden dat ik bijgetekend heb. Ook al had ik nog vier jaar contract."

Wie wel een transfer kreeg, was zijn coach Ivan Leko. Hij werd opgevolgd door Philippe Clement. "Hoe meer het einde van het seizoen naderde, hoe duidelijker het werd. Je kon het gewoon voelen. Maar Philippe past perfect hier. Hij kent het huis en weet wat de fans willen. Hij is de ideale opvolger."