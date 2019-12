'Onderhandelingen goede kant uit: Gent troeft onder meer Antwerp af voor gewilde middenvelder'

AA Gent won op bezoek bij Standard zijn derde uitwedstrijd van het seizoen en doet daardoor helemaal mee voor de prijzen dit seizoen. Maar: het wil zich ook nog gaan versterken.

Zeker op de plaats van verdedigende middenvelder is de spoeling nogal dun. Elke keer als Elisha Owusu geblesseerd of afwezig was, hadden ze bij de Buffalo's na onder meer het vertrek van Verstraete niet echt een valabele optie.

Boya

En dus was die positie op het veld een prioriteit om een versterking te vinden. Daarbij is AA Gent uitgekomen bij Moeskroen, want Frank Boya staat al even bovenaan het lijstje.

De 23-jarige Kameroense middenvelder stond ook op het lijstje bij onder meer Antwerp, maar volgens Het Nieuwsblad verlopen de onderhandelingen tussen de Henegouwers en Gent opperbest en lijkt een oplossing zeker in de maak.