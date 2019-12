PO I definitief gaan vliegen voor Moeskroen? "Nog negen matchen te gaan!"

Door de nederlaag in eigen huis tegen KV Mechelen lijkt PO I meer dan ooit een utopie voor de Hurlus. Desondanks weigeren ze de handdoek in de ring te gooien.

Met het oog op de top 6 was dit een wedstrijd die niet verloren mocht gaan, maar Excel stuitte op een sterk Mechelen. "We blijven met lege handen achter, maar we hebben alles gegeven vandaag. Het mocht niet zijn. Nu moeten we focussen op het tweede deel van de competitie", aldus Deni Hocko.

"Ook andere teams laten punten liggen"

Zo eindigt Moeskroen 2019 met zeven punten achterstand op de zesde plaats. Betekent dit het einde van de PO I-droom van les Hurlus? "We hebben nog negen wedstrijden te gaan, er zijn dus nog heel wat punten te winnen en te verliezen", aldus de Montenegrijnse middenvelder.

Mathematisch blijft alles mogelijk, dat is waar. Maar het lijkt quasi onmogelijk voor Moeskroen, al weigert Hocko er zich bij neer te leggen. "Alles is mogelijk, ook de andere teams laten punten liggen. Zolang we in blijven geloven en alles blijven geven, maken we een kans", besluit Hocko.