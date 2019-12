Heeft Club nog maar eens prijs? Rook rond Benteke wordt ineens een lopend vuurtje

Club Brugge staat héél dicht bij de komst van Christian Benteke. De aanvaller is bereid om in West-Vlaanderen aan zijn EK-droom te werken. Zo lijkt blauw-zwart wederom voor een stunt van formaat te zorgen.

Eerder vandaag lieten we al weten dat Club Brugge sterk staat in het dossier rond Christian Benteke. Dat kan je HIER nog eens nalezen.

Inmiddels heeft onze redactie vernomen dat de aanvaller zelfs al op huizenjacht is in België. Zekerheid is er dan nog niet, maar waar rook is...

Vincent Mannaert en Bart Verhaeghe willen Benteke via West-Vlaanderen naar het Europees kampioenschap loodsen.

Win-win voor alle partijen

De Rode Duivel zelf - op een Engelse bank grijpt hij quasi zeker naast een selectie - hoopte aanvankelijk op een andere aanbieding, maar Benteke beseft inmiddels zelf ook dat een terugkeer een win-winsituatie is voor alle partijen.