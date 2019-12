Philippe Clement openhartig: "Blijf het daar moeilijk mee hebben en dat zal ook zo blijven"

Philippe Clement heeft er een prima 2019 opzitten. Kampioen met Genk en nu goed op weg om met Club Brugge hetzelfde te gaan realiseren in 2020. De coach van blauw-zwart zet zijn hart open.

Clement mag wel een beetje de man van het jaar genoemd worden op voetbalgebied in de Belgische competitie. "Ik sta nooit lang stil bij prijzen. Ik forceer mij nu af en toe wel om te genieten van het succes", aldus Clement tegen Het Laatste Nieuws.

Geen spijt

De oefenmeester van Club Brugge is in het interview erg openhartig. Zo sprak hij ook over zijn spaak gelopen huwelijk: "Mijn kinderen waren met Kerstmis bij de mama."

"Dat vind ik spijtig en ik zal het daar moeilijk mee blijven hebben. Maar ik heb geen spijt, want ik heb die beslissing niet genomen."