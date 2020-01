Europees wonderkind Haaland jaren geleden nog 'te duur' bevonden door Genk, Club Brugge en Anderlecht

Een van dé sensaties van de voorbije maanden was ongetwijfeld Erling Braut Haaland, de Noorse spits die Genk veel pijn deed in de Champions League. Maar hij had ook bij Genk zelf kunnen zitten.

Eerder was er al sprake dat Erling Haaland (19) door makelaars bij Club Brugge werd gepresenteerd. Achteraf bekeken een gemiste kans, maar dat geldt net zozeer voor Anderlecht en Racing genk, waar hij twee jaar geleden ook werd aangeboden. Toen hij op 17-jarige leeftijd uitkwam voor Molde kon hij voor ongeveer vijf miljoen euro worden weggekocht bij de club. Te duur vonden de Belgische clubs toen en dan ging RB Salzburg er mee aan de haal. In Oostenrijk scoorde hij de ene goal na de andere en het leverde hem een wintertransfer naar Dortmund op. De Duitse club betaalde 20 miljoen euro voor de spits die in de groepsfase van de Champions League acht keer wist te scoren.