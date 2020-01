Jonathan David keerde na moeilijke maanden voor eindejaarsperiode terug naar Canada: "Dichtbij familie zijn heel belangrijk"

Jonathan David heeft er echt wel een knap 2019 opzitten. Zijn statistieken spreken dan ook boekdelen. Op persoonlijk vlak kreeg de jonge Canadees wel een klap te verwerken en daarom trok hij met de eindejaarsfeesten opnieuw naar de andere kant van de Atlantische Oceaan.

De eindejaarsmatchen van Jonathan David leden wat onder het verlies van zijn moeder en de reis heen en terug die hij daarvoor naar Canada maakte.

"Ik voelde dat het me wat aan scherpte ontbrak. Het heen en weer vliegen hakte er wel op in, maar ik moest het gewoon doen."

Steun

"Ook voor de eindejaarsperiode wilde ik terug naar Canada gaan. Dicht bij mijn familie zijn is op deze momenten erg belangrijk."

Bij de Buffalo's voelde David zich wel goed ontvangen: "Iedereen heeft me goed ontvangen, ik heb heel veel steun gekregen. Ook de supporters hebben me gesteund, dat was mooi."