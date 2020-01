Preud'homme verklapt een geheimpje: "Ik wilde eigenlijk geen coach worden toen het me werd gevraagd"

Michel Preud'homme groeide de voorbije twintig jaar uit tot een succesvolle coach. Nochtans was de Luikenaar niet van plan om voor een dug-out te gaan staan...

Michel Preud’homme won als coach al prijzen in België, Nederland en Saoedi-Arabië. Elke club die hij onder zijn hoede kreeg moest plaats maken in de prijzenkast.

Het was Luciano D’Onofrio die MPH in 2001 moest overtuigen om coach te worden bij Standard. “Ik wilde het in eerste instantie niet”, geeft Preud’homme toe in Het Laatste Nieuws.

Of ik blij ben dat ik toch de stap heb gezet? Op sommige dagen wel, op andere minder

“Luciano bleef maar zeggen dat de club me nodig had”, haalt de voormalige Rode Duivel zich voor de geest. “Ik was echt geen vragende partij. Ik wist dat het veel van me zou vragen. Of ik blij ben dat ik toch de stap heb gezet? Op sommige dagen wel, op andere minder.” (lacht)