STVV heeft T1 met verleden bij Lierse te pakken, Hayen blijft betrokken bij A-kern

Sint-Truiden heeft met T1 Milos Kostic het laatste lid toegevoegd aan de technische staf. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Milos Kostic volgt Nicky Hayen, die depanneerde sinds het ontslag van Marc Brys, op bij STVV. Kostic is een 48-jarige Sloveen met ervaring in Griekenland, Albanië en Slovenië. In 2014 en 2015 was hij ook werkzaam in ons land, toen hij onder Slavisa Stojanovic assistent-trainer was bij Lierse.

Volgens Het Nieuwsblad neemt Nicky Hayen zijn oude positie weer in: die van beloftencoach. Maar in tegenstelling tot onder Brys zal hij nu wel betrokken blijven bij de A-kern als assistent. Kevin Muscat, eerder aangesteld als technisch directeur, zal zijn Pro License diploma halen in de aanloop naar volgend seizoen. Of hij dan ook zelf trainer zal worden is maar de vraag.