'Cercle Brugge ziet rechtsback naar de Serie A vertrekken'

Na anderhalf jaar lijkt Cercle Brugge afscheid te moeten nemen van een rechtsback. De jonge Braziliaan Vitinho staat dicht bij een vertrek.

Volgens Tuttomercatoweb zal de Braziliaanse rechtsback Vitinho de overstap maken van Cercle Brugge naar het Italiaanse SPAL. Bij dat team ligt ook Club-doelman Karlo Letica onder contract. De club staat momenteel op de voorlaatste plaats in de Serie A. Naast SPAL volgen ook UD Levante en Atletico Paranaense zijn prestaties.

Vitinho kwam bij Cercle via AS Monaco binnen als een groot talent. De jonge Braziliaan die zijn opleiding genoot bij Cruzeiro mocht in zijn eerste seizoen 13 keer opdraven, maar kwam sinds juli 2019 nog geen minuut in actie. Hij speelde eerder ook vier keer voor de Braziliaanse U20.