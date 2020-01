Trainerslandschap door elkaar geschud: 12 eersteklassers hebben andere trainer vergeleken met 1 januari 2019

Als trainer van een club uit de Belgische hoogste voetbalklasse kunnen je dagen snel geteld zijn. Dit seizoen veranderden al zes eersteklassers van trainer en in vergelijking met 1 januari 2019 staan er twaalf andere trainers aan het roer.

De enige ploegen waar er in vergelijking met 1 januari 2019 nog dezelfde T1 in de dug-out staat zijn: Gent, Antwerp, Standard, Mechelen, Zulte Waregem en KV Kortrijk. Al de rest voerde sinds nieuwjaarsdag 2019 een of meerdere trainerswissels door.

Hieronder ziet u het huidige klassement van de Jupiler Pro League, met daarnaast de trainers die er op 1 januari 2019 en 4 januari 2020 actief waren:

Club Brugge: Leko – Clement

Charleroi: Mazzu – Belhocine

Gent: Thorup – Thorup

Antwerp: Bölöni – Bölöni

Standard: Preud’homme – Preud’homme

Mechelen: Vrancken – Vrancken

Zulte Waregem: Dury – Dury

Genk: Clement – Mazzu

Anderlecht: Belhocine – Vercauteren

Moeskroen: Storck – Hollerbach

Sint-Truiden: Brys – Kostic

Kortrijk: Vanderhaeghe – Vanderhaeghe

Eupen: Makélélé – San José

Oostende: Verheyen – Van Wijk

Waasland-Beveren: Custovic – Mercier

Cercle Brugge: Guyot - Storck​