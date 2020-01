Waarom starten alle wedstrijden in de FA Cup een minuutje later? Alderweireld verwoordt het perfect

Erg opvallend: wie naar de wedstrijduren van de FA Cup in Engeland kijkt, ziet dat de matchen niet op een rond uur beginnen, maar om één minuut over bijvoorbeeld 15 uur. Die maatregel staat in het teken van mentale gezondheid.

Over mentale gezondheid praten is vaak een taboe, maar dat wil de FA Cup met deze campagne doorbreken. Alle wedstrijden starten niet op een logisch, rond getal, maar precies één minuutje later. Toby Alderweireld legde op Twitter haarfijn uit waarom.

"Het leven gaat net zoals het voetbal met ups en downs. De aftrap van onze wedstrijd tegen Middlesbrough in de FA Cup is morgen om 14u01 (15u01 in België, nvdr.), zodat we ervoor allemaal een minuut de tijd kunnen nemen om over mentale gezondheid te praten. Hopelijk kunnen jullie die tijd gebruiken om met familie en vrienden erover te praten of om te vragen hoe het gaat. Het is oké om je niet oké te voelen. Je staat er niet alleen voor."