Zulte Waregem wil twintigjarig jeugdproduct van Manchester City dat in 2019 op 'Golden Boy-lijst' pronkte naar België halen

Francky Dury heeft de reputatie goed en graag samen te werken met jonge talenten. Het zou best kunnen dat hij er binnenkort één extra onder zijn hoede krijgt.

Zulte Waregem zou namelijk Tom Dele Bashiru naar de Gaverbeek willen halen. De twintigjarige middenvelder doorliep de jeugdreeksen van Manchester City en trok afgelopen zomer naar Watford. Daar heeft hij het moeilijk om zich door te zetten.

Zulte Waregem zou daar van willen profiteren door hem te huren van The Hornets. Dat meldt SkySports.

Dele-Bashiru was in september nog één van de veertig genomineerden voor de Golden Boy Award. Dat is een prijs voor het grootste Europese voetbaltalent onder 21 jaar, die jaarlijks wordt uitgereikt door de Italiaanse sportkrant Tuttosport. João Félix ging uiteindelijk met de trofee aan de haal.