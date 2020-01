Ex-Anderlechtspeler wikt en weegt de kansen van Anthony Vanden Borre: "Met hem weet je nooit"

Stilaan maakt Anthony Vanden Borre zich klaar om opnieuw een speler van de eerste ploeg van Anderlecht te worden. Afgelopen maanden trainde de ex-Rode Duivel mee met de beloften van Paars-Wit, nu is hij mee op winterstage.

Oudgediende bij Anderlecht, Gilles De Bilde, weet vooralsnog niet hoe hij de situatie moet inschatten. "Voor Anthony zelf is het goed, maar hopelijk toont hij inzet en branie om dit te laten lukken. Zijn laatste wedstrijd in Europa dateert al van 2016 bij Montpellier. Dat is heel lang voor een voetballer", vertelde de ex-aanvaller aan VTM Nieuws.

Voorts heeft De Bilde het ook over de samenwerking met Kompany en Vercauteren. Twee bekenden voor Vanden Borre. Vercauteren was nog coach van beide heren in het begin van hun carrière. "Het is niet de eerste keer dat ze samenwerken, maar ik vraag me af of het nu ook gaat lukken. Ik durf er geen gokje op wagen, al weet je met Vanden Borre nooit."