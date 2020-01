Hoe doen de huurlingen van Antwerp het? Een grote verrassing in het Oosten van Europa!

We bekeken deze week hoe het met de huurlingen van de topclubs in België gesteld is. Daarbij overschouwen ook even hoe het gaat met de spelers die Antwerp dit seizoen elders heeft gesteld. Hoe gaat het met hen?

Jonathan Bolingi

De bekendste onder de uitgeleende spelers van Antwerp is uiteraard Jonathan Bolingi. Hij trok naar KAS Eupen en speelt dus nog steeds in de Jupiler Pro League, waar ze hem vanuit Antwerp dus ook goed in de gaten kunnen houden.

Echt losbranden deed de 25-jarige Congolese aanvaller nog niet bij de Oostkantonners, al verzamelde hij wel al drie doelpunten in zestien wedstrijden. Eupen heeft ook een aankoopoptie bedongen op Bolingi, benieuwd of ze die gaan lichten.

Yehor Nazaryna

Yehor Nazaryna wordt door Antwerp dit seizoen uitgeleend aan het Oekraïense Karpaty Lviv. Nadat hij bij The Great Old geen speelminuten verzamelde in het begin van het seizoen werd hij snel een sterkhouder bij de laagvlieger uit Oekraïne.

Hij speelde sinds eind september alles voor zijn ploeg en is met vijf goals en een assist veruit de topschutter van zijn ploeg en zo is de centrale middenvelder onmisbaar bij het team, dat laatste staat in de stand.

Kafoumba Touré

En dan is er nog Cheick Mohamed Kafoumba Touré, een 26-jarige Malinees uit Ivoorkust die al sinds 2017 eigendom is van Antwerp en de voorbije jaren al werd uitgeleend aan Marrakesh en Al Washm en dit seizoen bij Tubeke speelt in Eerste Amateurklasse.

Bij de laagvlieger uit Eerste Amateurklasse - vorig jaar nog in 1B, maar nu ook in financiële en andere moeilijkheden een reeksje lager - kon de aanvaller zich nog niet al te hard doorzetten. De laatste weken speelde hij wel, maar in 544 speelminuten scoorde hij nog niet voor de Waals-Brabanders.