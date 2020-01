Storck wil oude bekende naar Cercle Brugge halen

Cercle Brugge probeert zich zo snel mogelijk te versterken op de transfermarkt met het oog op de degradatiestrijd. Transfer nummer één is al binnen, nummer twee zou snel kunnen volgen.

Met Dino Hotic haalde de Vereniging al een grote vis binnen. Coach Bernd Storck zou nu ook graag Nemanja Antonov naar Brugge halen.

De Duitser haalde Antonov al in februari naar Moeskroen en wil volgens L’Avenir nu dus graag opnieuw met hem samenwerken. Bij Les Hurlus pendelt de Serviër tussen de basis en de bank. Het is nog onduidelijk of Moeskroen hem wil laten gaan.

Antonov scoorde dit seizoen twee keer. Eén daarvan was DEZE schitterende vrije trap tegen Racing Genk. Eentje die meteen ook een punt opleverde.