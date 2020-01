Moeskroen heeft offensieve versterking bijna beet

Dylan Seys heeft er twee sterke seizoenen opzitten bij RKC, maar daar paste hij desondanks niet meer in de plannen van de coach. Dit seizoen speelde hij er niet meer en begin december werd zijn contract ontbonden.

De 23-jarige flankaanvaller is al even op proef bij Moeskroen en volgens L’avenir gaat hij er eerstdaags een contract tekenen.

Seys is een jeugdproduct van Club Brugge. De afgelopen twee seizoenen speelde hij 78 wedstrijden voor RKC. Hij was er goed voor 23 doelpunten en 17 assists. In de Nederlandse tweede klasse, weliswaar.

Seys is in principe een rechtsbuiten, maar kan ook aan de overkant worden uitgespeeld. Bij Les Hurlus speelt Manchester City-huurling Aleix García op dit moment meestal op de rechterkant.