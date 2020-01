Joachim Van Damme: "Van mij mag Jelle Vossen naar KV Mechelen komen, een absolute meerwaarde"

De mercato is volop aan de gang en een van de meest prangende vragen is waar Jelle Vossen naartoe gaat. De ervaren aanvaller zit meer op de bank dan hem lief is bij Club Brugge en is binnen een half jaar een vrij speler.

Ploegen kunnen natuurlijk nog tot dan wachten om Jelle Vossen binnen te halen, maar ondertussen blijft hij wel aan de bank of de tribune gekluisterd bij Club Brugge. Er passeerden al enkele eersteklassers de geruchtenrevue en ook in Nederland is er een geïnteresseerde club. KV Mechelen was een van die geïnteresseerden, maar volgens Het Nieuwsblad stond de spits niet op het verlanglijstje van Malinwa. Toch zou de spits met open armen ontvangen worden bij KVM, of toch zeker door Joachim Van Damme. "Hij heeft al zoveel doelpunten gemaakt in België en het buitenland. Jelle zou absoluut een meerwaarde zijn voor KV Mechelen. Van mij mag hij komen", aldus Van Damme bij Sporza.