Jubilaris Michel Louwagie: "Geweldige stappen gezet met AA Gent" & "Dat was de speciaalste transfer"

Michel Louwagie is volgende maand toe aan zijn dertigste (!) jaar in dienst bij AA Gent. In die drie decennia zag hij AA Gent een ongelooflijke evolutie doormaken.

Voor de camera van Sporza blikt de manager van AA Gent terug op dertig veeleisende jaren. Hoewel hij wel eens in het oog van de storm kwam te staan, overheersen de positieve herinneringen.

"Ivan De Witte en ik hebben op lange termijn iets kunnen realiseren. We zaten jaren geleden in financieel moeilijke papieren. Door te saneren zijn we er na hard werk toch in geslaagd om kampioen te spelen, een nieuw stadion te bouwen en de achtste finales van de Champions League te halen. Zoiets geeft ongelooflijk veel voldoening."

In de loop der jaren werkte Louwagie aan talloze transfers mee. De meest speciale is voor hem die van Bryan Ruiz. "Speciaal in de zin dat we hem gingen halen uit een heel klein voetballand, Costa Rica. Bovendien betaalden we maar een prikje (€500 000) voor hem. Hij heeft zich bij AA Gent helemaal ontbolsterd als vervanger van Boussoufa, wat niet evident was", aldus Louwagie.