Yohan Boli trekt niet naar Anderlecht, maar kiest voor een avontuur in het Midden-Oosten

STVV-aanvaller Yohan Boli lijkt dan toch echt te gaan vertrekken uit Limburg. De Ivoriaan zou eerst nog naar een Belgische topclub trekken, maar hij verkiest nu toch een overstap naar het Midden-Oosten.

Volgens Het Belang van Limburg is Yohan Boli helemaal rond met een vooralsnog onbekende club uit het Midden-Oosten. De topschutter van STVV zou intussen al afscheid genomen hebben van zijn ploegmaats en eerstdaags een contract tekenen. De diepe spits stond ook in de belangstelling van onder meer Anderlecht, Racing Genk en Galatasaray, maar kiest dus voor een ander avontuur.

Boli leek al enkele transferperiodes na elkaar STVV te gaan verlaten. Uiteindelijk bleef hij elke keer toch in extremis nog. Nu lijkt een vertrek toch echt onvermijdelijk geworden. In totaal speelde hij 128 wedstrijden voor de Kanaries waarin hij goed was voor 43 doelpunten.