OFFICIEEL: Yohan Boli trekt naar Qatarese topclub

Al Rayyan maakte vanavond via Twitter bekend dat ze de Franse Ivoriaan van Sint-Truiden hebben ingelijfd. De Qatarese ploeg betaalt drie miljoen Euro voor de overgang van Boli.

Al Rayyan staat momenteel op een tweede plaats in de Qatarese Stars League, met vier punten achterstand op leider Al Duhail, waar Junior Edmilson onder contract staat.

Bekendste namen in het team van Al Rayyan zijn Gabriel Mercado, een voormalig Argentijns international die onder meer voor Sevilla speelde, en de Algerijn Yacine Brahimi.

Al Rayyan signs the Ivorian player Yohan Boli from the Belgian Sint-Truiden club. He will join Al-Raheeb during the winter transfer market.

The player will be at Aspitar the coming days for the checkups. pic.twitter.com/X8h2xmkJgh