De Condé laat zich uit over Samatta en Berge en geeft toe: "Er is ook interesse in twee andere spelers"

Het beloven opnieuw spannende weken te worden op de transfermarkt. En dan zeker bij KRC Genk, waar veel mogelijk lijkt.

Er werden al twee inkomende transfers gerealiseerd, maar ook uitgaand zou er een en ander kunnen bewegen.

De interesse in Sander Berge is niet nieuw, terwijl ook Samatta steevast wordt genoemd. Dimitri De Condé wil de sterkhouders wel graag aan boord houden.

Niets concreet?

"We hebben natuurlijk liever niet dat Samatta en Berge ook nog zouden vertrekken deze winter. Zeker ben je nooit, maar we hebben met hen gepraat en ze staan niet te popelen om te vertrekken", aldus de sterke man van Genk tegen Sporza.

"Er is veel vraag naar hen, maar concreet is dat niet. We praten nu trouwens over die twee, maar er is bijvoorbeeld ook heel veel vraag naar Maehle en Lucumi."