Deschacht haalt keihard uit: "Met Coucke en Vanhaezebrouck kan ik nog samenwerken, maar hem zal ik nooit vergeven"

Olivier Deschacht slaagde er vorig seizoen niet in om Sporting Lokeren in de pintjesliga te houden. De verdediger houdt een wrange nasmaak na aan zijn passage in het Waasland.

“Na de degradatie had ik een gesprek met toenmalig coach Glen De Boeck”, vertelt een kwade Olivier Deschacht in Humo. “Hij vertelde me meteen dat we er volgend jaar (dit seizoen, nvdr.) iets moois zouden van gaan maken.” Deschacht moest echter vertrekken op Daknam en trok na veel vijven en zessen naar Zulte Waregem. “Achter mijn rug zei De Boeck andere zaken. Ongelooflijk! Volgens mij heeft die man twee persoonlijkheden.” Volgens mij heeft Glen De Boeck twee persoonlijkheden De coach moet dan ook nooit meer aankloppen bij Deschacht. “Na alles wat er gebeurd is bij RSC Anderlecht heb ik Marc Coucke en Hein Vanhaezebrouck vergeven. Met hen zou ik nog kunnen samenwerken, maar De Boeck zal ik nooit vergeven.”