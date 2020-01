Standard legt uit waarom ze hun enige scorende spits lieten vertrekken: "Drie of vier oplossingen"

Zeven goals en veelal belangrijke, niemand doet beter bij Standard. Maar toch lieten de Rouches Renaud Emond naar Nantes vertrekken en ze hebben niet meteen een vervanger op het oog. Alle hoop ligt bij Obbi Oulare.

Oulare is echter blessuregevoelig. Waarom dan meewerken aan het vertrek van de spits. "Het vertrek van Renaud is een optelsom”, vertelt CEO Alexandre Grosjean in HBvL. “Wanneer een club een bod doet dat rond de waarde van de speler ligt, moet je dat in beraad nemen. Behalve de twee clubs houd je rekening met de speler zelf. Op zijn leeftijd kan je Renaud geen buitenlandse transfer ontzeggen na alles wat hij voor Standard heeft gedaan."

En nu? Kan Standard zijn vertrek opvangen? "We proberen de beste beslissingen voor de club te nemen, terwijl we trachten zo rationeel mogelijk te blijven. Dat we geen vervanger halen? We hebben drie of vier oplossingen voorin. Als we dat voor elke positie zouden hebben, zou je op een kern van 34 spelers uitkomen. Dat is niet werkbaar. Als er voor 31 januari nog uitgaand verkeer is, verandert dat de zaken. Maar wij gaan geen paniekvoetbal spelen."