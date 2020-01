Cercle houdt het hart vast: "Hebben een lege doos"

De stadionplannen van Club Brugge naast het huidige Jan Breydelstadion hebben er nogal ingehakt bij Cercle Brugge. De Vereniging wist namelijk van niets ...

"We hebben een lege doos", is voorzitter Frans Schotte duidelijk bij Sporza. "Er is ons de Blankenbergsesteenweg beloofd, maar we weten niet of daar een stadion mag komen. Dat zullen we pas in juli weten."

Hou mijn hart vast

"Ik hou mijn hart vast, want Club Brugge had veel problemen om vergunningen te krijgen voor die locatie. Gaat dat voor ons anders zijn? Voorlopig ben ik niet ongelukkig of gelukkig, maar teleurgesteld in de manier waarop."

Schotte bedankte voor de persconferentie in Brugge vrijdag: "Ik had geen zin om 'geen commentaar' te moeten antwoorden op alle vragen over Cercle, omdat ik het dossier niet ken. We moeten nu eerst proberen orde in de zaken te krijgen om de goede vragen te kunnen stellen aan het stadsbestuur."