Club Brugge heeft eindelijk akkoord met het stadsbestuur voor een voetbaltempel van 40.000 zitjes

Eindelijk is er schot in de zaak gekomen bij het stadiondossier van Club Brugge. Blauw-zwart heeft een overeenkomst met het Brugse stadsbestuur over een locatie voor de nieuwe voetbaltempel. Dat meldde De Tijd.

Het gaat om een stadion met 40.000 zitjes naast het huidige Jan Breydelstadion in Sint-Andries. Club Brugge wil de werken in 2024 afronden. Dadelijk meer.