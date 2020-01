Gent-verdediger Ngadeu wil Afrikaanse jongeren inspireren... via Instagram

Michael Ngadeu is in geen tijd uitgegroeid tot een sterkhouder in de Ghelamco Arena. AA Gent betaalde afgelopen zomer 4,5 miljoen euro om hem los te weken bij Slavia Praag.

De Kameroener durft zich op Instagram al eens van zijn meest filosofische kant te laten zien laten zien. Het Laatste Nieuws legde hem er een paar voor.

“De afstand tussen droom en realiteit is de daad”

"Dat is een boodschap die ik wil overbrengen aan alle Afrikaanse jongeren. Als je ergens van droomt, moet je opstaan om die droom te realiseren. Daarvoor moet je werken. Veel jonge Afrikanen dromen niet meer.”

“Alles is te makkelijk, ze gaan ervan uit dat alles hen zomaar in de schoot geworpen wordt. Iedereen die me kent, weet dat ik heel hard heb moeten werken om te komen waar ik nu sta. Toen ik als jonge gast in Duitsland arriveerde, had ik niets. Ik heb hard moeten vechten om iets te bereiken. Een andere weg is er niet."

“Het moeilijkste is te beslissen om te handelen. De rest is gewoon volhouden”

"Beschouw dit gerust als een oproep aan de jongeren om te werken en om nooit hun dromen op te geven. Geloof in wat je wil. Er zijn altijd mensen die je willen verhinderen om te geraken waar je wil. Mensen die je willen ontmoedigen. Zo heb ik er zelf veel meegemaakt: 'Neen, dat kan je niet', 'neen, dat is niet mogelijk', 'neen, dat is te moeilijk'.”

“Maar ik heb nooit naar die boodschappen geluisterd. Ik luisterde alleen naar mijn hart en ik heb bereikt wat ik wou. Maar je moet ook volhouden. Een voorbeeld: in elk land waar ik voetbalde, heb ik de taal geleerd. Ik spreek Frans, Engels en Duits, maar ik heb ook Roemeens geleerd toen ik daar voetbalde."