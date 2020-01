'Extra talentvolle aanvaller op weg naar KAA Gent'

In de Ghelamco Arena kunnen ze tot op heden niet klagen over hun aanvallend geweld, maar met oog op de toekomst blijven ze ook in de Arteveldestad de markt afspeuren.

Daarbij wordt gedacht aan een 18-jarige versterking uit El Salvador. Bryan Gil Hurtado zou namelijk op proef naar de Buffalo's komen. Op proef? De aanvaller stond in de belangstelling van meerdere ploegen en de in Colombia geboren El Salvadoriaan droomt van een Europees avontuur. Volgens Zuid- en Midden-Amerikaanse media zou het om een proefperiode gaan, waarna hij mogelijk een contract zou gaan tekenen bij de Buffalo's.