Vrancken duldt geen concentratieverlies en stelt voorbeeld: "Tegen Standard kan hetzelfde gebeuren"

Wouter Vrancken is niet van plan enig verlies van concentratie te tolereren. De trainer van KV Mechelen houdt de touwtjes strak in handen. Vraag het maar aan Jules Van Cleemput, die na een opstootje in de oefenmatch tegen AZ na een halfuur gewisseld werd.

Van Cleemput kreeg het aan de stok met Owen Wijndal, die hem bij de keel greep. Van Cleemput ging erin mee en Vrancken haalde hem prompt naar de kant. "Ik wou een signaal geven dat iedereen met voetbal moet bezig zijn, niet met randzaken", zegt hij in GvA. "Er komt voor ons allemaal een belangrijk halfjaar aan. Dan kunnen we dit soort haantjesgedrag wel missen als kiespijn. Wanneer komende vrijdag hetzelfde gebeurt tegen Standard, een gewiekste ploeg, moet je met je gedachten bij het spel kunnen blijven." Van het incident gaat trouwens niets blijven hangen. “Jules is zelf naar me toegestapt om zijn versie van het verhaal te doen. Daaraan zie je dat hij goed van inborst is. Voor mij is dit opstootje dan ook afgesloten.”