Gent kan voor meer dan 50 miljoen euro spelers laten gaan, maar is dat niet van plan

Er loopt flink wat talent rond bij KAA Gent en dat vertaalt zich ook in de sportieve resultaten. De club heeft dit jaar ook hoge sportieve ambities en die wil men ook nastreven door het huidige spelersmateriaal te behouden.

Met andere woorden: Gent laat deze winter geen enkele sterhouder vertrekken. In totaal kan KAA Gent voor meer dan 50 miljoen euro verdienen aan transfers, merkte Het Nieuwsblad op, maar dat is dus voor later.

Voor Jonathan David staan de kandidaat-overnemers -Porto, Ajax, Lyon, ...- in de rij aan te schuiven, maar een winterse transfer mogen de opgesomde clubs op hun buik schrijven. Het goudhaantje van 20 miljoen euro blijft in de Arteveldestad.

Hetzelfde geldt voor Michael Ngadeu, Elisha Owusu, Giorgi Chakvetadze en Roman Yaremchuk, spelers met respectievelijke transferwaardes van 5, 6, 9 en 12 miljoen euro (bron: Transfermarkt.com).