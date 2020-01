Leko loopt nog steeds hoog op met blauw-zwart: "Deze boodschap hebben Mannaert en Verhaeghe overgebracht"

Club Brugge nam in het tussenseizoen afscheid van Ivan Leko. De Kroaat loopt echter nog steeds hoog op met zijn voormalige werkgever. "Club Brugge is in België simpelweg van een ander niveau."

“Club Brugge lacht met de tegenstand”, doet Ivan Leko er nog een schepje bovenop in Het Laatste Nieuws. “Het zijn geen fifty-fiftywedstrijden meer, hé. Club speelde Gent naar huis, de manier waarop ze wonnen op het veld van RSC Anderlecht,...” Voor Leko is het duidelijk. Club Brugge is anno 2020 de norm in België. “Vincent Mannaert en Bart Verhaeghe hebben hun boodschap duidelijk overgebracht op de spelersgroep. We zijn goed, maar willen nog beter worden. Club Brugge is van niemand bang. Zelfs niet van PSG of Real Madrid.”