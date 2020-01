Er is wél een machtsstrijd aan de gang bij KV Oostende en dit zijn de hoofdrolspelers

De voorbije dagen werd uitvoerig bericht over een eventuele overname van KV Oostende. Tegelijkertijd is er echter een machtsstrijd - men mag aan zee beweren wat men wil - aan de gang in de Versluys Arena. En ook dat kan zwaar wegen op de toekomst van de club.

De feiten zijn simpel: KV Oostende heeft geld nodig om uit de malaise te geraken én om de licentie voor volgend seizoen op zak te steken. Een Amerikaanse investeringsmaatschappij wil alle aandelen kopen. Check?

Nee, toch niet. De bovengenoemde investeringsmaatschappij is aangebracht door Patrick Orlans. En net daar wringt het schoentje voor voorzitter Frank Dierckens. De storm aan zee is een interne machtsstrijd geworden. En het bod is al van tafel geveegd.

Dierckens vs. Orlans

Dierckens is namelijk niet de grootste fan van Orlans. De Gentenaar werd door Marc Coucke naar de Koningin der Badsteden gehaald om de commerciële activiteiten te laten boomen. En met succes: ondernemers schoven aan om als VIP een match van KVO bij te wonen.

De huidige voorzitter ziet in Orlans vooral een grote kost. Het is dan ook geen geheim dat Orlans zaken wil doen met de Amerikaanse investeringsmaatschappij. Op die manier is Dierckens voorzitter af én is zijn eigen job veilig.

Dierckens van zijn kant wil aan het roer van Oostende blijven staan. Hij probeert dan ook individuele ondernemers warm te maken om te investeren aan de kust. We hopen alleen maar dat KV Oostende op het einde van de rit niet het grootste slachtoffer zal zijn...