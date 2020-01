Cercle Brugge haalt goalgetter in huis om degradatie af te wenden

Cercle Brugge heeft dinsdag een akkoord gevonden met een nieuwe spits. De 28-jarige Hongaar, Marton Eppel, komt de Vereniging versterken. Hij tekende een contract tot het einde van het jaar.

De Vereniging hoopt dat Eppel de spits is die de doelpunten er gaat inrammen. "Tussen 2015 en 2018 kwam Eppel in de hoogste Hongaarse voetbalklasse bij Budapest Honved FC maar liefst 35 keer tot scoren toe. Zijn goals leverden Budapest in 2017 niet alleen de collectieve landstitel op, z’n goals leverden hem ook de titel van topscorer én een transfer naar het Kazakse Kairat Almaty op", beschrijven ze hem.

"In Kazachstan bewees Marton Eppel eveneens zijn neus voor goals: 19 keer vond Eppel tijdens 41 afgewerkte wedstrijden de weg naar doel voor de Kazakse topploeg. Eppel was tevens 8 keer international voor Hongarije: in 2017 maakte hij er z’n debuut onder toenmalig bondscoach … Bernd Storck."