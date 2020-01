Definitief na winterstage: 'KAA Gent wil af van aanvaller en verbant hem naar B-kern'

KAA Gent heeft er een prima 2019 opzitten, maar wil in 2020 meedingen voor het allerhoogste in België. Het gaat dan ook werk maken van zijn kern.

Aan uitgaande zijde wilden de Buffalo's plaatsmaken in hun kern. Dylan Bronn en Yaya Kubo vertrokken al, terwijl nog minstens een extra speler mag vertrekken.

B-kern

Voor Jean-Luc Dompé is er namelijk geen plaats meer. Hij paste al niet in de plannen van Jess Thorup en is door de komst van Anderson Niangbo helemaal overbodig geworden.

De flankspeler is volgens Het Nieuwsblad naar de B-kern van Gent gestuurd, de Buffalo's zoeken nu naar een oplossing deze wintermercato.