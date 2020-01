OFFICIEEL: Nill De Pauw vertrekt na een half jaar alweer uit Turkije

Na een half jaar kan Nill De Pauw alweer op zoek naar een nieuwe werkgever. Het contract van de flankaanvaller is bij het Turkse Caykur Rizespor ontbonden.

Afgelopen zomer maakte Nill De Pauw de overstap van SV Zulte Waregem naar het Turkse Rizespor. In de Süper Lig begon De Pauw nog aardig met enkele basisplaatsen en twee assists, maar de voorbije maanden zat hij vooral op de bank en in de tribune. De club kondigde nu via de officiële kanalen aan dat er einde gekomen is aan de samenwerking met de 30-jarige Belg.

De Pauw speelde in het verleden ook nog voor Sporting Lokeren en in Frankrijk bij Guingamp. Het is nog niet geweten wat zijn volgende bestemming zal worden. Mogelijk keert hij terug naar de Jupiler Pro League.