'Speler Anderlecht weigert tegen Club Brugge op bank te zitten om transfer te forceren'

RSC Anderlecht neemt het zondag op in een kraker tegen Club Brugge. Het wil daarin beter doen dan onlangs in de Beker van België, toen blauw-zwart in het Lotto Park kwam winnen. Maar er is wel opnieuw een intern probleempje.

Niet alleen moet RSC Anderlecht het doen zonder spits - Roofe raakt zoals we al aangaven niet speelklaar. Neen, ook achterin is er een probleem. Bankweigering Thomas Didillon wil volgens Het Nieuwsblad namelijk niet op de bank zitten tegen Club Brugge. Zo wil hij een transfer forceren. Paars-wit lijkt dan ook nog zaakjes te moeten doen onder de lat. Davy Roef staat in de belangstelling van KAA Gent (lees het HIER nog eens na), ook Didillon moet dus nog worden verpatst.





