Danijel Milicevic kan leven met puntendeling: "Charleroi niet per toeval tweede"

Eupen heeft zijn 2020 al bij al goed ingezet met een puntendeling tegen Charleroi. Tot tevredenheid ook van Danijel Milicevic.

Eupen was tevreden met de puntendeling: "Het is een mooi puntje dat we hier pakken, want Charleroi staat niet voor niets of per toeval op de tweede plaats", aldus Danijel Milicevic in een reactie na de match Am Kehrweg.

Verderbouwen

"We hebben een heel goede tweede helft gespeeld en onze negatieve spiraal na drie nederlagen op rij is nu verdwenen. Ook na het snelle doelpunt dat we tegen kregen zijn we er blijven in geloven en zo maakten we snel de 1-1."

Nieuwkomer Musona zorgde meteen voor een doelpunt: "Hij toonde meteen dat hij klaar was en hij is een goede speler die ons hier al meteen veel heeft bijgebracht. Dit is een punt waar we kunnen op verderbouwen."