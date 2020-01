Slecht nieuws voor Gent: Buffalo's moeten sleutelspeler 2-3 maand missen

AA Gent won van Moeskroen en blijft zo enigzins in het spoor van Club Brugge. Maar er was ook negatief nieuws te rapen in de Ghelamco Arena. Sluipschutter Roman Yaremchuk zullen ze een hele tijd moeten missen.

De Buffalo's zijn hun Oekraïnse spits twee à drie maanden kwijt. Een serieuze aderlating, want hij scoorde dit seizoen al tien keer. Hij wordt morgen geopereerd aan een aangeboren afwijking op het hielbeen, weet HLN. Hij kon daar lang mee spelen, maar de laatste tijd had hij er meer en meer last van. Een operatie was daardoor onafwendbaar. Hij zal dus pas in play-off 1 weer in actie kunnen komen.

