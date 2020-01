Belgische eersteklasser onderhandelt over de komst van Gent-verdediger Timothy Derijck

KV Kortrijk bewandelt twee pistes om Gary Kagelmacher te vervangen in de verdediging. De Uruguayaan heeft zijn zinnen gezet op een terugkeer naar zijn vaderland.

De eerste piste was die van Ismaël Kandouss, maar die lijkt vast te lopen. De Kerels hebben volgens Het Laatste Nieuws al een bod van 600.000 euro gedaan op de verdediger van Union, maar dat hebben de Brusselaars niet aanvaard.

Optie nummer twee is Timothy Derijck van KAA Gent. Ook hem wil Kortrijk graag definitief overnemen. De onderhandelingen zijn volgens de eerder vermelde krant aan de gang. De verdediger met een verleden bij onder meer Zulte Waregem en PSV past niet meer in de plannen van Jess Thorup. Hij speelde alleen nog maar in de Beker van België en haalde af en toe de bank in de Jupiler Pro League.