Koopzucht Aston Villa levert Belgische clubs op amper één jaar tijd 54,7 miljoen euro op

Er is een droom in vervulling gegaan voor Ally Samatta. De aanvaller is op 27-jarige leeftijd de allereerste Tanzaniaan die voor een club in de Premier League uitkomt. Bovendien lijkt het geen toeval dat Aston Villa kwam shoppen in België.

Enkele Belgische clubs hebben in 2019 en 2020 al een aardige cent verdiend aan Aston Villa. Toen de club nog voor promotie naar de Premier League speelde kwam de club uit Birmingham een eerste speler weghalen uit de Jupiler Pro League. In de zomer, toen de promotie al een feit was, volgden er nog twee en nu, tijdens de strijd tegen het behoud, is het kwartet volledig.

Kalinic alweer weg

In januari 2019 verliet Lovre Kalinic onze vaderlandse competitie voor Aston Villa. KAA Gent mocht 6 miljoen euro bijschrijven op de bankrekening. In de Championship kwam de Kroatische goalie een paar keer in actie, maar verdween al snel naar de bank. Dit seizoen was hij totaal overbodig. Hij wordt intussen uitgeleend aan Toulouse.

Na de promotie spendeerde de club heel wat ponden aan spelersmateriaal. Zo werd Wesley Moraes met 25 miljoen euro de op een na duurste uitgaande transfer van de Jupiler Pro League en even later kocht Villa ook Marvelous Nakamba weg bij Club Brugge. De club verkeert nu in degradatiegevaar en hoopt dat met de vierde nieuwkomer uit de JPL, Ally Samatta, af te wenden.

54,7 miljoen euro

De transfers van Kalinic (6M), Wesley (25M), Nakamba (12M) en Samatta (11,7M) kostten Aston Villa in totaal 54,7 miljoen euro. En dat op exact één jaar tijd. Dit seizoen alleen al gaf Villa 160,30 miljoen euro (bron: Transfermarkt.com) uit aan spelers.