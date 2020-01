Deze scheidsrechters moeten speeldag 23 en een inhaalwedstrijd in goede banen leiden

De KBVB heeft uitzonderlijk de scheidsrechters voor negen wedstrijden bekendgemaakt.

Woensdag wordt Charleroi – Club Brugge namelijk ingehaald. Die wedstrijd van speeldag vijf werd uitgesteld om Club Brugge alle kansen te geven om zich te plaatsen voor de Champions League. Iets wat uiteindelijk ook lukte.

📝 Find out the appointments for matchday 2️⃣3⃣ of the Jupiler Pro League! 🧐 pic.twitter.com/Jxxd6a67J1