Amateurspeler vergeet voetbalschoenen... voor match van zijn leven tegen Ajax

Woensdagavond wordt voor de amateurvoetballers van Spakenburg een avond om nooit te vergeten. Ze treffen Ajax, in de mythisch Johan Cruijff ArenA dan nog. De voorbereiding van een verdediger van Spakenburg verliep allerminst vlekkeloos.

Waren het de zenuwen? Was het laksheid? Het zal je maar overkomen, en dat nota bene in de wedstrijd van je leven. Thomas van den Houten, linksachter van Spakenburg, zag bij aankomst in Amsterdam namelijk... dat hij zijn voetbalschoenen vergeten was.

Hopelijk geen teken aan de wand voor Spakenburg, dat vanavond in een uitverkocht stadion de ploeg van Erik ten Hag weerwerk moet bieden. De Ajax-coach gunt alvast enkele vaste waarden rust.

Intussen reageerde Ajax al met een kwinkslag op Twitter: