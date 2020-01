Cisse Severeyns waarschuwt Antwerp voor te veel zelfvertrouwen, al pleit hij zelf ook schuldig: "Busje richting de Heizel is al vastgelegd"

Antwerp maakt zich op voor de heenwedstrijd in de 1/2 finale van de Croky Cup. de thuisploeg is favoriet, al weet je maar nooit in de beker. Antwerp-icoon Cisse Severeyns waarschuwt de spelers én fans voor een te hoge dosis zelfvertrouwen, al pleit de voormalige goalgetter ook schuldig.

Het wordt als een nadeel beschouwd om thuis aan een tweeluik te beginnen. Zal dat meespelen in deze halve finale.

Cisse Severeyns: “’Elk nadeel heb z’n voordeel’, zei Cruijff, niet? Gezien de favorietenstatus moet Antwerp dominant voor de dag komen en als je dan snel op voorsprong komt en je wint, kan je op verplaatsing vrank en vrij gaan spelen. In een zetel, als het ware.”

Die dominantie, daar zal het talrijk aanwezige publiek ook wel voor zorgen, niet?

Severeyns: “Er gaan enorm veel supporters zijn en het zal er luidruchtig aan toe gaan. Dat is zeker een voordeel tegenover de bezoekers, die toch niet over dezelfde achterban beschikken. Maar als het slecht gaat zullen we het ook horen in de Bosuil. Tenzij de spelers een gezonde agressiviteit tonen, dan staat het publiek er als één man achter.”

Kortrijk draait momenteel een vrij kleurloos seizoen, behalve in de beker dan. Zij gaan alles op de bekerfinale en winst zetten, toch?

Severeyns: “Uiteraard! Maar dat doet iedereen in dit stadium van het toernooi. Als je al zo dicht bij een plek in de finale staat… niemand die er niet vol voor zal gaan. Het grootste nadeel is volgens mij dat men er al voor 80% vanuit gaat dat de finale een feit is?”

Wie dan?

Severeyns: “De fans. Het zijn niet voor niets Antwerpenaren, hé (lacht). Van een beetje chauvinisme zijn ze niet vies. Maar ik ook hoor. Mijn busje richting de Heizel is al vastgelegd. De spelers die bekijken het anders. Elke match moet voor hen gespeeld worden en zij zullen koste wat het kost door willen gaan.”

Stel, Antwerp stoot door. Wie kunnen ze dan best treffen?

Severeyns: “Voor de slaagkansen? Dan zeker Zulte Waregem. Club Brugge is momenteel de beste ploeg van het land en in België hebben ze nog maar een keer verloren, al was dat wel tegen Antwerp?”

En voor de sfeer?

Severeyns: “Op zich maakt dat niet zo veel uit. Het is een bekerfinale en die trekt veel volk. Ook de kleinere ploegen, dat hebben we de vorige jaren toch kunnen zien. Kortrijk en Zulte Waregem kunnen ook veel volk optrommelen. Als zou Antwerp – Club toch iets speciaal zijn.”