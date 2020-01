Nog een dikke week tijd voor transfers! Deze spelers moeten dringend nog op zoek naar een oplossing

De laatste week van januari is stilaan aangebroken en dat wil ook zeggen dat de transferperiode er bijna op zit. Heel wat spelers vonden al een nieuwe uitdaging, maar er blijven er nog veel over.

Gouden Stier wil weer uitblinken

De topschutter van het voorbije decennium in de Jupiler Pro League moet vertrekken bij zijn huidige werkgever. Jelle Vossen past dit seizoen niet in de plannen van Philippe Clement en mag Club Brugge verlaten. De aanvaller kwam voorlopig tot slechts 77 speelminuten, maar de statistieken van Vossen blijven wel bijzonder indrukwekkend. Na 318 wedstrijden in de competitie voor Racing Genk en Club samen was hij goed voor 125 doelpunten. Heel wat clubs kunnen de voormalige Rode Duivel zeker nog gebruiken. Cercle Brugge en KV Mechelen werden al genoemd, maar erg concreet is dat allemaal niet.

Stofzuiger met goede voeten

Anderlecht zit al sinds het begin van de voorbereiding met een veel te grote selectie en wil dan ook nog af van enkele overbodige spelers. In de zomer van 2018 nam paars-wit de Oekraïense international Yevheni Makarenko over KV Kortrijk. Daar had hij echt wel indruk gemaakt met zijn fysieke presence, balrecuperatie en goede voeten. Na een degelijke start onder Hein Vanhaezebrouck deemsterde Makarenko na een blessure aan de achillespees helemaal weg. De ex-speler van Dinamo Kiev zit intussen wel weer in de selectie, maar maakt geen speelminuten en mag dus vertrekken.



Nigeriaan die scoorde tegen Alisson

Bij de landskampioen Racing Genk zijn er heel wat spelers die wel toe zijn aan een nieuwe uitdaging. Zomeraanwinsten Ianis Hagi en Benjamin Nygren spelen nauwelijks mee en hebben er op dit moment misschien meer aan om elders speelminuten te maken. Afgelopen zomer haalde Racing Genk ook nog de Nigeriaan Stephen Odey weg bij FC Zürich. De drievoudige international speelt nauwelijks en op 22-jarige leeftijd wordt het stilaan tijd om speelminuten te vergaren. Hij scoorde in de afgelopen Champions League-campagne nog een doelpunt tegen Liverpool-doelman Alisson Becker. Misschien geeft een andere eersteklasser hem op uitleenbasis meer uitzicht op speelminuten.

Polyvalente middenvelder met een groot aandeel in de eerste landstitel

In de zomer van 2013 maakte Brecht Dejaegere de overstap van KV Kortrijk naar AA Gent. Zes en een half jaar later is de middenvelder nog steeds bij de Buffalo's en groeide hij intussen uit tot een clubicoon. Dejaegere speelde als flankaanvaller, aanvallende middenvelder en centrale middenvelder en viel nooit uit de toon. Sinds de terugkeer van Sven Kums en de razendsnelle ontwikkeling van talenten als Giorgi Chakvetadze en Jonathan David is het voor Dejaegere meer dan ooit moeilijk om een basisplaats af te dwingen. De West-Vlaming is op dit moment nog herstellende van een sleutelbeenbreuk, maar het is momenteel wel de vraag of hij zijn plek zal kunnen opeisen. Standard toonde in het verleden al interesse.

Krachtpatser met ervaring in de Champions League en de Bundesliga

De meesten zijn hem waarschijnlijk al lang vergeten, maar de Malinese international Sambou Yatabaré is ook nog steeds eigendom van Antwerp. De Great Old haalde Yatabaré in de zomer van 2018 weg bij SV Werder Bremen. Yatabaré speelde in het eerste seizoen vaak mee, maar zijn laatste speelminuten dateren al van 24 februari 2019 tegen Racing Genk. Momenteel zit de 30-jarige defensieve middenvelder in de B-kern van Antwerp en mag hij uiteraard vertrekken. Eerder speelde hij ook nog onder meer voor Standard en Olympiakos.

Voormalig topschutter uit de Ligue 2

In de zomer van 2018 plukte Sporting Charleroi de Malinees Adama Niane weg bij ES Troyes AC. De diepe spits had daar indruk gemaakt en was in 2017 nog topschutter geworden op het tweede niveau in Frankrijk met 23 doelpunten. Bij Charleroi verloor hij al snel de concurrentiestrijd van Victor Osimhen en zat hij voornamelijk op de bank of in de tribune. Een sterke Play-Off II met 5 doelpunten in 8 wedstrijden zorgden ervoor dat hij een nieuwe kans kreeg, maar Niane speelde dit seizoen slechts vier keer mee.