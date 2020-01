Belgisch en transfervrij: Wie biedt onderdak aan 5-voudig Rode Duivel Roland Lamah

Roland Lamah mag beginnen uitkijken naar een nieuwe club. De flankaanvaller werd in december 2018 nog opgepikt door Cincinnati in de MLS-draft, maar daar is hij sinds 1 januari einde contract.

Rolans Lamah koos in het begin van 2017 voor een avontuur in de Verenigde Staten en nu, na drie jaar, lijkt het tijd voor iets nieuws. Zijn contract bij FC Cincinnati is verlopen en de 32-jarige flankspeler is nu transfervrij op te pikken.

In de jeugd speelde Lamah voor Visé en Anderlecht. Bij paars-wit bleef zijn speeltijd beperkt tot enkele invalbeurten waarna hij naar Roda JC (huurbasis) en Le Mans (definitief) trok. Vervolgens ging het via Osasuna, Swansea en Ferencvaros naar Dallas en Cincinnati in de VS.

Lamah was ook vijf keer international voor de Rode Duivels. De winger met Kameroense roots speelde al zijn wedstrijden in 2009 onder bondscoach Vercauteren.