Vrijdag duidelijkheid over nieuwe tv-contract: wordt kaap van 100 miljoen bereikt?

Dinsdag was de laatste dag waarop kon worden geboden op een lot uit het nieuwe tv-contract. De Belgische team hopen alvast de grens van 100 miljoen te bereiken.

Volgens Het Laatste Nieuws openden Pro League-CEO Pierre François en legal officer Leander Monbaliu dinsdag de enveloppen. De inhoud wordt pas vrijdag bekend gemaakt. Dan stemt de Pro League over de aanbiedingen.

Er wordt vrijdag ook een felle discussie over het competitieformat verwacht. Heel wat zogenaamde K11-ploegen willen één competitie met twintig ploegen. Zo hoeft het mediacontract maar over twintig in plaats van 24 ploegen te worden verdeeld.